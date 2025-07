Paredes e la regia del centrocampo giallorosso | inizia l’estate dei dubbi e delle scelte per la nuova Roma di Gasperini

L’estate della Roma di Gasperini si apre tra dubbi e grandi aspettative. A dieci giorni dal raduno di Trigoria, l’entusiasmo dei tifosi cresce, mentre il tecnico piemontese si prepara a plasmare la nuova squadra. Con alcune assenze importanti come quella di Pellegrini, il percorso di rinascita giallorossa è già iniziato, e tutte le sfide future si prospettano come un emozionante capitolo da scrivere insieme. La stagione promette sorprese e successi, e il primo passo è ormai vicino.

Il countdown verso l'inizio della nuova stagione è cominciato. Mancano dieci giorni al raduno di Trigoria e, mentre i tifosi tornano a sognare, Gian Piero Gasperini si prepara a prendere in mano il timone della Roma. Il 13 luglio segnerà ufficialmente il primo giorno di lavoro del tecnico piemontese con la nuova rosa, anche se non potrà contare subito su tutti gli effettivi. Lorenzo Pellegrini, ancora alle prese con il recupero dall'infortunio, non ci sarà. Ci sarà invece Paulo Dybala, che tornerà nella Capitale con qualche giorno d'anticipo, pronto a rimettersi a disposizione del nuovo allenatore.

