Dove vedere in tv Sonego-Basilashvili Wimbledon 2025 | orario programma streaming

Se sei un appassionato di tennis e vuoi seguire il match tra Lorenzo Sonego e Nikoloz Basilashvili a Wimbledon 2025, non perdere neanche un punto! Scopri subito dove vedere in TV, gli orari, il programma completo e le opzioni streaming per vivere tutto l’emozione di questa sfida decisiva. Preparati a tifare il tuo giocatore preferito e a goderti un torneo indimenticabile. Continua a leggere per non perderti nulla!

Lorenzo Sonego vuole sfruttare il buon tabellone che si è venuto a creare nella sua zona e affronta Nikoloz Basilashvili al secondo turno di Wimbledon 2025. Si preannuncia un match complicato ma tutto sommato alla portata del torinese, che aveva cominciato il suo percorso ai Championships sbarazzandosi agevolmente in tre set del qualificato portoghese Jaime Faria. Purtroppo non si è materializzato l’atteso derby azzurro con Lorenzo Musetti, sconfitto da Basilashvili in quattro set al rientro dopo l’infortunio riportato nella semifinale del Roland Garros e debilitato da un virus che lo aveva colpito la scorsa settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Sonego-Basilashvili, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming

In questa notizia si parla di: basilashvili - sonego - wimbledon - vedere

LIVE Sonego-Basilashvili, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’azzurro sfida il giustiziere di Musetti - Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025, dove il talento italiano Lorenzo Sonego si prepara a sfidare l'aggressivo Basilashvili in un match decisivo per il secondo turno.

Sonego-Basilashvili: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Wimbledon in tempo reale Vai su Facebook

#Sonego-Basilashvili: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Wimbledon in tempo reale Vai su X

Wimbledon 2025 oggi, i match del 3 luglio e dove vedere gli italiani in tv e streaming; Sonego-Basilashvili: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Wimbledon in tempo reale; Quando gioca Lorenzo Sonego a Wimbledon: i precedenti con Nikoloz Basilashvili.

Wimbledon, il programma di oggi: da Sinner a Sonego, orari e dove vedere gli italiani - Ecco il programma di oggi, giovedì 3 luglio, a Wimbledon 2025. Da adnkronos.com

Sonego-Basilashvili: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Wimbledon in tempo reale - La partita tra Sonegoe Basilashvili è in programma giovedì 3 luglio ma non sono ancora stati resi noti nà campo nè orario. tuttosport.com scrive