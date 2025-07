Fondi al film di Kaufmann si dimette il direttore generale del ministero della Cultura

Le recenti dimissioni di Nicola Borrelli, direttore generale del Cinema e audiovisivo, segnano un momento di fermento nel panorama culturale italiano. Il ministro Alessandro Giuli ha espresso la propria stima, ma le motivazioni restano avvolte nel mistero, alimentando speculazioni sul futuro della politica cinematografica nazionale. In questo contesto, il dibattito sul tax credit per il cinema si intreccia con le sfide di un settore in continua evoluzione. È solo l'inizio di un nuovo capitolo...

Si è dimesso il direttore generale Cinema e audiovisivo, Nicola Borrelli. Lo ha comunicato in una nota il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che «lo ringrazia e gli conferma la propria stima per il lavoro svolto fin qui». Non sono indicate le cause delle dimissioni. Open ha scritto ieri che il ministro era pronto a sostituirlo. Ieri Giuli ha parlato del tax credit per il cinema a margine dell’inaugurazione del nuovo Teatro 19 di Cinecittà : «Lo abbiamo già corretto. Il direttore generale ha firmato un ulteriore decreto. Stiamo rendendo più stringente il sistema di regole e certificazioni per premiare chi rispetta le regole e fa del bel cinema, senza che i soldi vengano sottratti da truffatori». 🔗 Leggi su Open.online

