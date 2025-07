Da Mario a Supermario Isola dei Famosi quanti kg ha perso Adinolfi in 56 giorni | il prima e il dopo

Da Mario a Supermario, l’Isola dei Famosi 2025 ha regalato una trasformazione sorprendente anche a livello fisico. In soli 56 giorni, Adinolfi ha perso circa 10 kg, un risultato che testimonia la sua determinazione e resistenza in un ambiente ostile. La sua metamorfosi è diventata uno dei temi più discussi di questa edizione, evidenziando come l’esperienza abbia inciso non solo sulla mente, ma anche sul corpo. Per scoprire tutti i dettagli di questa incredibile trasformazione, continua a leggere.

L’esperienza di Mario Adinolfi a L’Isola dei Famosi 2025 è stata tra le più sorprendenti e discusse di questa edizione, non soltanto per il suo percorso personale e le sue opinioni spesso divisive, ma anche per una trasformazione fisica che non è passata inosservata. Il giornalista e politico, noto per il suo fisico imponente, ha scelto di mettersi in gioco in un contesto lontano anni luce dal suo quotidiano: tra fame, clima ostile, dinamiche di gruppo e prove estenuanti, è riuscito ad arrivare fino alla finalissima, conquistando l’attenzione – e in parte anche l’affetto – del pubblico. Già nella puntata del 4 giugno, la conduttrice Veronica Gentili aveva anticipato un primo dato che aveva sorpreso i telespettatori: Adinolfi, dopo poche settimane in Honduras, aveva perso oltre 12 chili. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

ISOLA DEI FAMOSI - La bilancia non mente Durante la finale dell'isola, Mario Adinolfi scopre quanti chili ha perso in questi mesi e la reazione alla sua trasformazione Vai su Facebook

Mario Adinolfi, durante la finale dell’Isola dei Famosi 2025, ha rivelato di aver perso 26 chili, passando da oltre 220 a 194,9 chilogrammi - Il momento del confronto con la bilancia è stato cruciale per Mario Adinolfi, che ha partecipato all'Isola dei Famosi 2025. Scrive controcopertina.com

