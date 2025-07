Salute mobilità innovazione | il futuro del primo soccorso è già in viaggio

Roma si appresta a ospitare un evento imperdibile che traccia il futuro del primo soccorso, unendo salute digitale, mobilità intelligente e innovazione tecnologica. Giovedì 3 luglio alle 16.00, presso la sala stampa della Camera dei deputati, esperti nazionali e internazionali si confronteranno sulle nuove frontiere dell’emergenza sanitaria. Un’occasione unica per scoprire come queste innovazioni stanno rivoluzionando il modo di salvare vite. Il futuro è già in viaggio.

Roma si prepara ad accogliere una conferenza di grande rilevanza nazionale e internazionale, dedicata all'evoluzione del primo soccorso attraverso le nuove frontiere della salute digitale, della mobilità intelligente e dell'innovazione tecnologica. Appuntamento giovedì 3 luglio ore 16,00 alla sala stampa della Camera dei deputati. L'evento dal titolo "" riunirà esperti del settore sanitario, rappresentanti istituzionali, tecnologi e innovatori per discutere scenari concreti e prospettive future nella gestione delle emergenze mediche e nei sistemi di intervento rapido.

