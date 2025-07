Sacrificati illustri per il Rimini Colombi potrebbe essere il primo

sacrificare un pilastro come Colombi, il capitano che ha portato con orgoglio i colori biancorossi. Una decisione che scuote gli animi e apre nuovi scenari, dimostrando quanto il mondo del calcio sia imprevedibile e sempre pronto a sorprendere. Resta da capire se questa mossa segnerà il futuro positivo o negativo per il Rimini, ma una cosa è certa: nulla è scritto ancora.

Sembra quasi difficile da credere. Ma si fa sempre più insistente la voce di un possibile addio al Rimini da parte del capitano Simone Colombi. Sul quale i biancorossi parevano voler costruire il proprio futuro con il rinnovo per altre due stagioni firmato appena qualche mese fa. Nell'estate delle non certezze, però, tutto sempre possibile. Così, nell'intento di ringiovanire la squadra ancora di più, il club della presidente Di Salvo potrebbe decidere di rinunciare al proprio numero uno e capitano. Che, carte d'identità alla mano, ha un anno in più del nuovo allenatore Filippo D'Alesio. Bisognerà comunque attendere ancora qualche giorno per avere le idee più chiare.

