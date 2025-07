Il valzer dei tecnici attraversa tutta l’Italia

Il mercato dei tecnici in Italia è un vero e proprio valzer che coinvolge tutte le categorie, non solo la Serie A. Le panchine si muovono velocemente, spesso con esoneri e sostituzioni dettate dalla voglia di riscatto o di consolidare la posizione. Dall’Empoli che ha scelto Guido Pagliuca, passando per altre squadre, il cambiamento è ormai la norma: un ciclo continuo che tiene alta l’attenzione degli appassionati. La domanda ora è: quali sorprese ci riserverà questa danza di allenatori?

Il valzer delle panchine non interessa solo la Serie A, tutt'altro: come si sa, le dinamiche del mercato allenatori nelle serie cadette prevede spesso e volentieri l'esonero del tecnico che è stato retrocesso, dinamica valevole infatti per tutte e tre le squadre scese dalla massima serie. L'Empoli ha ovviamente esonerato Roberto D'Aversa, sostituendolo con Guido Pagliuca, prelevato dalla Juve Stabia che ha trovato l'accordo con l'ex Milan Ignazio Abate; poi c'è il Monza che, oltre ad essere nel bel mezzo della vendita del club ad un fondo americano, ha annunciato l'arrivo di Paolo Bianco come nuovo tecnico.

