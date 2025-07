Terranuova Traiana, per l’attacco c’è Ngom.

Terranuova Traiana si prepara a potenziare il suo reparto offensivo con un colpo importante: Mamadou Ngom. Questo giovane attaccante, classe 2000, nato a Ponte San Pietro, porta con sé esperienza e determinazione, avendo già sfidato i campi di Serie D con Fezzanese e Folgore Caratese. La sua presenza promette di infiammare gli entusiasmi dei tifosi e di rafforzare ulteriormente la squadra. Ed è proprio con entusiasmo che si attende l’annuncio ufficiale di questa new entry...

Il Terranuova Traiana è pronto ad accogliere un giocatore di qualitĂ ed esperienza. L'identikit del possibile innesto per il reparto offensivo risponde al nome di Mamadou Ngom, attaccante classe 2000 nato a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo. Il calciatore ha trascorso il girone di ritorno della stagione appena conclusa alla Fezzanese, mentre nella prima parte di campionato ha indossato la casacca della Folgore Caratese. Ed è proprio con i verdi di Portovenere che ha incrociato per la prima volta i biancorossi valdarnesi, mettendo in mostra fin da subito i propri connotati: è suo infatti il gol del vantaggio momentaneo della Fezzanese al 41' del primo tempo nella gara giocata lo scorso 26 gennaio al Buon Riposo di Seravezza.