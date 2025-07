Schlein Usa e getta | Conte il pacifista si imbuca al party dell’ambasciata americana e beffa Elly l’anti-Trump

Elly Schlein, simbolo della sinistra anti-Trump e del pacifismo più estremo, sceglie di non partecipare alla festa dell’ambasciata americana. Eppure, Giuseppe Conte, ex alleato “Giuseppi” e protagonista di un pacifismo ideologico, si insinua tra gli invitati, lasciando tutti a chiedersi se la presenza fosse più reale o solo un’ombra di spirito. La scena si tinge di paradosso, rivelando le tensioni e le sfide di una leadership divisa tra ideali e pragmatismo.

Si sarà chiesto fino all'ultimo, rimuginando su Nanni Moretti, se l'avrebbero notata più in presenza o in spirito santo? Alla fine Elly Schlein ha scelto di non andare, in ossequio alla linea anti-trumpiana scelta dal suo Pd e dal suo "campo largo" di sinistra, nel quale spicca il pacifismo estremo e ideologico di Giuseppe Conte, ex amico "Giuseppi" del presidente Usa. Peccato che il suo alleato sia sbucato vicino alla grigliata di hamburger, a sorpresa, tra una senape e una maionese: avevav deciso che lo avrebbero notato di più se fosse andato alle celebrazioni del 4 luglio ospite dell'ambasciatore a Roma per Tilman J.

