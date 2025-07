Prezzo del petrolio apre in lieve calo a 66,9 dollari

Il prezzo del petrolio apre leggermente in calo, con il WTI del Texas e il Brent del Mare del Nord che scivolano sotto i 70 dollari al barile, influenzati dai recenti progressi nei negoziati statunitensi e dalla prospettiva di un aumento della produzione annunciato dal vertice Opec+. Resta da capire come queste dinamiche influenzeranno i mercati energetici nelle prossime settimane.

Prezzo del petrolio in lieve calo sui mercati focalizzati, dopo i progressi nei negoziati sul commercio degli Stati Uniti, sul vertice Opec+ del fine settimana che ha in agenda un nuovo prevedibile aumento della produzione. Il Wti del Texas oscilla così sotto la soglia dei 70 dollari al barile (-0,76% a 66,9 dollari) mentre il Brent del Mare del Nord perde lo 0,7 a 68,6 dollari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prezzo del petrolio apre in lieve calo a 66,9 dollari

In questa notizia si parla di: dollari - prezzo - petrolio - lieve

Oro alle stelle: +60% di acquisti online in Europa e prezzo record a 3.500 dollari l’oncia - L’oro ha raggiunto un traguardo storico, superando per la prima volta i 3.500 dollari l’oncia. Questo incremento segna un nuovo capitolo per il metallo prezioso, consolidando il suo status di rifugio sicuro in tempi incerti.

Prezzo petrolio in calo, Wti scambiato a 65,39 dollari. Quotazione Brent invariata a 67,77 dollari #ANSA Vai su X

«Perché da quando aveva assunto il potere, il giovane scià non aveva ancora avuto il tempo di ascendere formalmente al trono. In quel periodo il prezzo del petrolio era salito alle stelle e il Paese guadagnava una quantità astronomica di dollari. Gli investitori Vai su Facebook

Prezzo del petrolio apre in lieve calo a 66,9 dollari; Petrolio, prezzo Brent in lieve risalita a 67 dollari al barile (+0,28%) -; Previsioni Prezzo Petrolio e Gas Naturale: Lieve Ripresa, Gas Verso i 3,5$.

Prezzo del petrolio apre in lieve calo a 66,9 dollari - Prezzo del petrolio in lieve calo sui mercati focalizzati, dopo i progressi nei negoziati sul commercio degli Stati Uniti, sul vertice Opec+ del fine settimana che ha in agenda un nuovo prevedibile au ... Riporta msn.com

I prezzi del petrolio scendono per l’aumento delle scorte USA e le attese di incremento produttivo OPEC+ - L’aumento della produzione OPEC+ arriva anche in seguito alle richieste di Trump al cartello di incrementare la produzione e mantenere bassi i prezzi. Come scrive it.investing.com