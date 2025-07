La Pianese sceglie Ongaro. Rognini è vice allenatore.

La Pianese si prepara a una nuova stagione di sfide e ambizioni, annunciando importanti novità di mercato. Dopo il rinnovo di capitan Simeoni, la società ha ufficializzato l’ingaggio di Easton Ongaro, attaccante canadese in prestito dal Trapani, e la cessione di Simone Nicoli alla Sicilia. Con Ongaro in squadra e Ongaro Rognini come vice allenatore, il club punta a consolidare il suo organico e a scrivere nuovi capitoli di successo.

Dopo il rinnovo di capitan Simeoni ecco le prime ufficialità in entrata e in uscita per la Pianese. Arriva in bianconero l’attaccante canadese Easton Ongaro in prestito dal Trapani. Percorso inverso per l’esterno Simone Nicoli che va a titolo definitivo in Sicilia. Classe 1998, nato a Edmonton, Ongaro porta con sé un bagaglio di esperienze in giro per il mondo, dopo aver giocato nei campionati canadesi e americano oltre che in Danimarca e Romania. Sbarca in Italia nel gennaio del 2024 vestendo la maglia del Novara, dove il suo contributo si rivela determinante nel raggiungimento della salvezza ai playout contro il Fiorenzuola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net