San Giustino conferma Jacopo Biffi | Sarà un’altra bella stagione

San Giustino conferma Jacopo Biffi e si prepara a vivere un'altra entusiasmante stagione di Serie A3 maschile. La volontà di mantenere un team competitivo e ambizioso si traduce in un’attenta strategia di rafforzamento, con la conferma del talentuoso palleggiatore che rappresenta un elemento chiave per il successo della squadra. La fede nei propri valori e nel progetto sportivo rende questa conferma un segnale forte per il futuro del club biancoazzurro, pronto a scrivere nuove pagine di prestigio.

SAN GIUSTINO – L'inizio del mese di luglio porta un'altra notizia di mercato di quelle che ormai erano conosciute ai frequentatori dell'ambiente delle schiacciate, e in particolare alla Altotevere San Giustino che dovrà disputare ancora, per il quarto anno consecutivo, il campionato di serie A3 maschile. Tra i dirigenti del club biancoazzurro c'è soddisfazione per essere riusciti a confermare in cabina di regia il valido palleggiatore Jacopo Biffi per lui sarà il terzo anno con gli umbri, e dichiara felice: "Quando porti avanti un programma per tre anni vuol dire che c'è una società, che c'è un progetto e che tu hai lavorato bene.

