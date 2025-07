L’ultima giravolta di Ursula | promette il taglio delle emissioni dopo aver smantellato il Green Deal per puntare sul riarmo

manovra di Ursula von der Leyen segna un cambio di rotta cruciale, con promesse di riduzione delle emissioni che sembrano più parole di circostanza che reale impegno. Mentre si smantella il Green Deal per favorire il riarmo, l’Europa si trova di fronte a una sfida difficile: mantenere la coerenza tra le promesse ambientali e le scelte geopolitiche. La verità è di fronte agli occhi di tutti: la nuova strategia europea rischia di compromettere il futuro sostenibile del continente.

Ursula von der Leyen prova a salvare la faccia, ma non il Green Deal o quello che ne rimane. Le pressioni e le minacce arrivate da un’ala di Socialisti e liberali di Renew, parte della maggioranza che le ha garantito un secondo mandato alla guida della Commissione europea, difficilmente si tradurranno in una sfiducia in Parlamento, ma sembrano comunque preoccupare l’ex ministra tedesca. La verità è di fronte agli occhi di tutti: la nuova Commissione, spinta dai partiti della destra più o meno estrema e dai gruppi di pressione più penalizzati da quella che nel 2019 era stata presentata come una rivoluzione verde, ha tradito le promesse del precedente mandato smantellando di fatto il Green Deal. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’ultima giravolta di Ursula: promette il taglio delle emissioni dopo aver smantellato il Green Deal per puntare sul riarmo

