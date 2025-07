Bollino rosso in 18 città via libera al protocollo caldo

L’ondata di caldo intenso invoca misure straordinarie: con il bollino rosso che segna 18 città italiane, il nuovo protocollo caldo è pronto a garantire sicurezza e supporto ai cittadini. Mentre le temperature record continuano a mettere a dura prova la salute pubblica, è fondamentale conoscere come affrontare al meglio questa emergenza. Scopriamo insieme cosa prevede il protocollo e come proteggersi in queste giornate torride.

Fa caldo, caldissimo: arriva il protocollo per gestire al meglio il lavoro al tempo della canicola mentre gli effetti delle temperature alte si fanno sentire un po' in tutta Italia dove, oggi, il bollino rosso campeggerà su ben diciotto città. Intanto la conta delle vittime della calura costringe a registrare nuovi decessi: dopo i due .

