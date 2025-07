Mattia Facci alla Correggese Sarà il preparatore dei portieri

La Correggese annuncia con entusiasmo il suo nuovo preparatore dei portieri: Mattia Facci, veronese classe 1984, proveniente dal settore giovanile del Mantova. Con un bagaglio di esperienza e passione, porta un impulso rinnovato alla squadra. Ma non è tutto: nel panorama dell’Eccellenza, si rafforzano le rose di Fabbrico e Vianese con talenti promettenti. La stagione si preannuncia ricca di sorprese e sfide affascinanti.

La Correggese (Serie D) ha un nuovo preparatore dei portieri: è Mattia Facci, veronese classe 1984. Viene dal settore giovanile scolastico del Mantova. In Eccellenza un nuovo portiere per il Fabbrico: ecco Matteo Rossi, classe 2000 ex Real Formigine. Nuovo estremo difensore anche per la Vianese che inserisce in rosa Cristian Caccialupi, portiere del 2004 ex BaisoSecchia. Bel colpo dei rossoblĂą anche a centrocampo: preso Lorenzo Zanazzi, centrocampista del 2002 ex Villafranca che stiamo vedendo al Torneo della Montagna con la casacca del Cervarezza. L’Arcetana puntella la difesa con Marco Maccabruni, difensore toscano del 2001: è reduce dalla stagione con lo Sporting Scandiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it