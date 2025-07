Ancora incendi a Salerno | vigili del fuoco sul posto

Ancora fiamme avvolgono la meravigliosa Salerno, questa volta a Giovi, lungo via Vainisi. I Vigili del Fuoco si stanno dando da fare con tutte le risorse disponibili, compresi mezzi aerei, per domare un incendio che sta devastando il patrimonio verde della zona. La loro tempestività e dedizione sono essenziali per proteggere il territorio e le sue comunità , dimostrando che anche nelle sfide più ardenti, il coraggio dei soccorritori fa la differenza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora incendi a Salerno. Questa volta a farne le spese è la frazione Giovi, in via Vainisi. Da questo pomeriggio i Vigili del Fuoco stanno operando con più squadre di terra supportate anche da mezzi aerei per avere la meglio su un incendio che sta distruggendo ancora una volta ettari di verde. Fino a che c’è stata visibilità il Drago dei caschi rossi ha provveduto ad effettuare numerosi lanci rifornendosi anche dal lago di Brignano. Si prospetta un’altra notte di battaglia sulle colline per i soccorritori. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ancora incendi a Salerno: vigili del fuoco sul posto

