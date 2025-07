Dove vedere in tv Italia-Belgio oggi Europei calcio femminile 2025 | orario canale streaming

Se sei un appassionato di calcio femminile, non perdere l'appuntamento di oggi: alle 18:00 Italia e Belgio si sfidano presso lo Stade de Tourbillon di Sion per i Campionati Europei 2025. Scopri come seguire la partita in TV, streaming e gli orari sui canali ufficiali. Pronti a tifare le nostre azzurre in questa emozionante avventura europea? La diretta live ti aspetta, ecco tutto quello che devi sapere!

L’attesa è finita. Oggi, giovedì 3 luglio, alle ore 18:00 si gioca presso lo Stade de Tourbillon di Sion Italia-Belgio, prima partita valida per il raggruppamento B dei Campionati Europei 2025 di calcio femminile, rassegna quest’anno in scena in Svizzera. Debutto tutt’altro che facile per le azzurre, alle prese con una compagine molto fastidiosa, ricca di giocatrici provenienti dal nostro campionato. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-BELGIO DI CALCIO FEMMINILE DALLE 18.00 Si tratta di una squadra reduce dall’esonero d Ives Serneels, accompagnato alla porta ad inizio 2025 dopo la bellezza di quattordici anni di incarico e prontamente sostituito da ElĂ­sabet GunnarsdĂłttir, coach capace di portare le sue ragazze al terzo posto in un girone di ferro in Nations League, complice la presenza di Spagna, Inghilterra e Portogallo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Belgio oggi, Europei calcio femminile 2025: orario, canale, streaming

