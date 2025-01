Cinemaserietv.it - Hugh Grant contro Rupert Murdoch e le intercettazioni illegali verso Harry: “Bisogna fare luce”

ha pubblicamente richiesto l’apertura di una nuova indagine penale sue il suo gruppo editoriale NGN, in seguito alla transazione legale tra il Principee lo stesso gruppo del 24 gennaio. La causa, che ha portato a un risarcimento superiore ai 10 milioni di dollari e a un’ammissione di colpevolezza da parte di NGN pertelefoniche, non rappresenta, secondo, la fine del problema. L’attore ha sottolineato come NGN abbia sfruttato il sistema giudiziario civile per insabbiare le accuse e proteggere i propri dirigenti.ha dichiarato che, mentre molti giornalisti e investigatori privati implicati nellehanno perso il lavoro, pagato multe o scontato pene detentive, i responsabili principali di queste attività continuano a detenere importanti posizioni di potere.