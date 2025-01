Isaechia.it - Francesca Ferragni incinta del secondo figlio: il dolce annuncio social

, la mediana delle tre sorelle, ha da poco fatto un tenerissimo.La dentista, e ormai influencer, è già mamma del piccolo Edoardo, nato dall’unione con il suo Riccardo Nicoletti.Insieme alla loro cagnolina Gabriella, formano una famiglia molto apprezzata dai followers.E’ di poco fa la notizia, pubblicata sui loro profili Instagram, di una new entry!Come un’indiscrezione di Gabriele Parpiglia ci aveva già anticipato, la famiglia si allarga:è in attesa del suobebè.Ha scelto di rendere pubblica questa bellissima novità pubblicando dei teneri scatti nei quali il suo primogenito le bacia la pancia:Pronto a diventare un fratello maggiore, Edo? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@fra)“Pronta a diventare zia per la quarta volta” e “Pronto a diventare nonno per la quarta volta”, hanato rispettivamente Valentina e Marco, sorella e papà die della più celebre Chiara.