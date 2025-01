Sport.periodicodaily.com - Cosenza vs Cittadella: le probabili formazioni

Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I calabresi devono lasciare l’ultimo posto e tornare in corsa per la salvezza, mentre i veneti puntano a lasciare la zona play-out.vssi giocherà sabato 25 gennaio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Marulla.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI calabresi versano sempre in crisi profonda, resa ancor più gravi dai quattro punti di penalizzazione. La squadra di Alvini è ultima con 18 punti, a tre lunghezze dalla zona play-out, ma bisogna assolutamente tornare alla vittoria, che manca da nove giornate, per non staccarsi ulteriormente.I veneti hanno cambiato marcia risalendo la classifica fino ad arrivare al quindicesimo posto, tanto che ora sarebbero salvi. Una scalata che si è concretizzata nelle ultime sei gare con tre vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta.