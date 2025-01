Laspunta.it - Caso Satnam Singh, i Lovato si avvalgono della facoltà di non rispondere

Hanno scelto di avvalersidi nonRenzo e Antonello, padre e figlio, imprenditori agricoli di Borgo Santa Maria, arrestati nell’ambito di una nuova indagine che li vede accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. L’inchiesta è collegata alla morte di, il bracciante indiano deceduto dopo un grave infortunio sul lavoro in un’azienda agricolazona. Una vicenda che ha scosso profondamente l’opinione pubblica italiana, accendendo i riflettori sulle condizioni di sfruttamento in cui ancora oggi, in alcune aziende dell’Agro Pontino, si trovano a operare molti lavoratori stranieri, spesso privi di tutele e costretti a subire condizioni di lavoro inaccettabili.Questa mattina, i due indagati si sono presentati davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, Barbara Cortegiano, e al pubblico ministero Marina Marra, che coordina l’inchiesta.