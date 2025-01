Ilgiorno.it - Asilo del Cane, avanti tutta. E i gatti sono in aumento: "Gioia per ogni adozione"

Anno intenso il 2024 per i volontari dell’deldi Palazzolo Milanese, che si trovano sempre più mici da accogliere. Così, il rifugio padernese diventa sempre più grande anche per i, che continuano ad arrivare tra abbandoni, staffette e lasciti. Alla porta di via Mazzini arrivano pelosi anziani, magari dopo la morte del loro proprietario, perché nessuno della famiglia se ne può o vuole occupare. Ma cianche i cuccioli, che crescono a grande velocità e hanno bisogno di una casa per socializzare e non conoscere a lungo ille. "Il 2024 è stato un anno ricco di tante emozioni. Tristezza per i nuovi ingressi, rabbia per i nuovi abbandoni, ma ancheper- raccontano i volontari -. Lo scorso anno abbiamo accolto ben 158 nuoviin seguito ad abbandono, ritrovamento, cessione di proprietà o staffetta".