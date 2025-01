Ilrestodelcarlino.it - Arrestato in Tunisia l’assassino dell’ex docente di latino

RIPATRANSONE (Ascoli)di Paolo Corsi, 73 anni, exdie Greco di Ripatransone, trovato morto nella sua seconda casa a Sousse, in, è stato. Il presunto autore dell’aggressione, a scopo di rapina, sarebbe stato intercettato dalle forze dell’ordine nel momento in cui cercava di rivendere l’auto della vittima, che aveva portato via dall’abitazione insieme al portafogli e al cellulare, quest’ultimo rinvenuto abbandonato tramite la geolocalizzazione del dispositivo portatile. Le autorità hanno già eseguito l’autopsia mercoledì e la salma potrebbe essere già disponibile per il rientro in patria con un volo aereo che fa scalo nell’aeroporto di Fiumicino. "Delle procedure e dei contatti con le imprese di pompe funebri che si dovranno occupare delle pratiche e dei trasferimenti del feretro si sta occupando mio fratello – racconta il nipote Alessandro, che vive a Martinsicuro –.