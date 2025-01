Metropolitanmagazine.it - Una.Nessuna.Centomila torna il 25 settembre a Piazza del Plebiscito per combattere la violenza di genere

Una., il concerto benefico svoltosi nel 2022 alla RCF Arena di Reggio Emilia, e replicato lo scorso anno all’Arena di Verona, tornerà nel 2025. Questa volta, gli artisti si esibiranno a Napoli, nella splendidadel, ormai rodata per ospitare questo tipo di eventi, come dimostra la finale di X Factor Italia.Dopo il successo della prima edizione, con oltrepresenti, e il doppio sold out in Arena, il nuovo live si preannuncia, come i precedenti, speciale e unico, e chiamerà a rapporto le principali voci italiane contro ladi. L’appuntamento è dunque il 25nel cuore di Partenope, per una serata in cui musica e impegno sociale si coniugheranno, con lo scopo di raccogliere fondi e promuovere iniziative in difesa delle donne.