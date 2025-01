Amica.it - Una favola d'amore che arriva in sala per San Valentino: ecco le prime immagini di "L'uomo di argilla" di Anaïs Tellenne

Giusto in tempo per San. Perché non c’è periodo migliore dell’anno per vedere unad’. E se è poetica come L’di, di cui vi mostriamo in anteprima il trailer qui sopra, ancora meglio. Presentato nella sezione Orizzonti Extra della Mostra del cinema di Venezia 2024, il film scritto e diretto da, con Raphaël Thierry ed Emmanuelle Devos per protagonisti, è stato salutato come uno dei più belli dell’anno in Francia.da noi inil 13 febbraio distribuito da Satine Film.La trama di “L’di”Raphaël è il custode di un’ imponente villa familiare ormai disabitata, abbandonata da anni dai suoi proprietari. Vive con la madre, un tempo al servizio della famiglia, nella grande tenuta della proprietà, in una piccola costruzione adiacente alla villa.