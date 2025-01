Un nuovo incendio scoppia a nord di Los Angeles. «Le fiamme corrono a una velocità impressionante» - Il video

Leggi su Open.online

Le autorità della Contea di Loshanno emesso ordini di evacuazione in un’area a circa 60 chilometri adi Los, a causa di unboschivoto vicino al lago Castaic alle 11 ora locale (le 20 in Italia). Lestanno bruciando le colline attorno al bacino e si sono estese rapidamente, arrivando a coprire una superficie di oltre 20 chilometri quadrati in due ore e mezza. Secondo la Cnn, che riporta la notizia, al ritmo con cui procede il rogo «sta bruciando un’area grande quanto un campo da football», nel giro di pochi secondi. I venti nella zona sono attualmente intorno alle 20 miglia orarie e spingono leverso sud-ovest, con raffiche di vento fino a 30-40 miglia orarie in alcuni punti, secondo il National Weather Service. Il fumo è visibile fino a sud della città di Oxnard nella contea di Ventura.