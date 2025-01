Lanazione.it - Tir si scontra con un taxi e fugge in Fi-Pi-Li: tassista in gravi condizioni

Pisa, 23 gennaio 2025 – Uno schianto tremendo, è quello che si è verificato questa mattina, 23 gennaio, dopo le 10 lungo la Fi-Pi-Li all’altezza dell’aeroporto di Pisa sulla rampa dello svincolo di Pisa Nord Est, in direzione Livorno. Une un tir si sonoti semi frontalmente, nell’impatto l’autista del camion è fuggito, ilè stato invece poi tamponato da un'auto che si immetteva nello svincolo. Il ferito più grave è l’autista del, un uomo di 61 anni, trasportato in codice rosso in pronto soccorso. Il 61enne era incastrato tra le lamiere. Ferito, non in modo grave, anche il passeggero del, trasportato in codice giallo in ospedale. Illeso il conducente 26enne dell’auto che ha tamponato ile che ha quindi rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato ildal groviglio di lamiere e i sanitari del 118.