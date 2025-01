Ilrestodelcarlino.it - "Rock at the Opera" arriva alle Muse

Se amate il grande, quello che ha segnato la storia del genere, c’è un appuntamento decisamente imperdibile. E’ quello di questa sera (ore 21) al Teatro delledi Ancona, dove va in scena un vero e proprio colossal musicale: ‘at the– TheSymphonic Legacy’. Si tratta di un imponente show disinfonico incentrato sui più grandi successi do gruppi leggendari, di cui saranno riproposti i brani più famosi e amati dal pubblico. Nella scaletta, infatti, fanno bella mostra di sè le hit di band iconiche come Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC, Aerosmith, Metallica e molti altri, interpretate in maniera fedele ma creativa, senza ricercare effimere emulazioni. Sul palcoscenico del Teatro delleci saranno quattro cantanti (tra cui Michele Luppi, che ha collaborato, tra gli altri, con gli Whitesnake), un’orchestra sinfonica, unaband ed un visual show.