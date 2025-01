Oasport.it - Recupero lampo per Vincent Kriechmayr: in gara a Kitzbuehel dopo l’infortunio a Wengen

Compare incredibilmente anche il nome dinell’entry list del supergigante di, in programma domani (ore 11.30) e valevole per la Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di sci alpino. Il padrone di casa austriaco sembra intenzionato a presentarsi al cancelletto di partenza sulla Streifsoli sei giorni dall’incidente di, cadendo all’ultima chicane della discesa del Lauberhorn, si era procurato un forte stiramento al legamento collaterale mediale del ginocchio destro dovendo poi rinunciare inevitabilmente alle due prove cronometrate della discesa di(la terza, prevista inizialmente oggi, è stata annullata) andate in scena tra martedì 21 e mercoledì 22 gennaio.Il due volte campione del mondo (doppietta SuperG e discesa a Cortina 2021) è tornato ad allenarsi quest’oggi sulla neve e dovrebbe partecipare al SuperG di domani, senza aver provato la mitica pista austriaca nei training ufficiali.