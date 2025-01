Ilgiorno.it - Re Fungo e Mr Tartufo a Codogno: due fine settimana tra sapori, divertimento e beneficenza

Leggi su Ilgiorno.it

Lodi, 23 gennaio 2025 – Il conto alla rovescia è partito, sta per tornare ‘Ree Mr’, un viaggio dicon i prodotti più tipici del bosco. La manifestazione si terrà per due– 31 Gennaio, 1, 2 febbraio; 7, 8, 9 febbraio - , nel Polo Fieristico in viale Medaglie D'Oro, a, nel Lodigiano. Tra funghi, tartufi e, la principale novità introdotta quest’anno riguarda la donazione di 100 pasti alla popolazione con meno capacità economiche. “Oltre a sperimentare nuovinei piatti, “Ree Mr.” rappresenta un’occasione di ritrovo per l’intera collettività die dei territori lodigiani - spiega Alessandro Fico, organizzatore di grandi eventi culinari e non -. Adulti, bambini, famiglie, coppie giovani e meno giovani si danno appuntamento per assaggiare i nostri piatti.