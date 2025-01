Ilfattoquotidiano.it - Perché al Pd di Orlando non interessa battere la destra neanche al Comune di Genova

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo l’impresa titanica di riuscire a perdere le elezioni regionali contro unazavorrata dallo scandalo Totigate, Andrearientra in Liguria (ponendo fine a quasi quattro lustri in Parlamento, dove non ha lasciato tracce del proprio passaggio) impancandosi a country boss, per guidare la sinistra locale a un altro radioso successo: l’imminente elezione del nuovo sindaco di. Titolo che – a suo dire – gli spetterebbe di diritto in quanto leader del partito egemone su piazza: lo strombazzato 30% dei voti raccolti nei seggi del capoluogo.E qui cominciano i giochi delle tre carte che accompagnano l’avvento del giovanile talento reduce dai ludi romani.– a ben vedere – con un astensionismo che ha superato soglia 50%, l’effettivo consenso raccolto si attesterebbe attorno al 13,5%, mentre il campo largo/lungo/santo a guida orlandiana non ha recuperato neppure un misero per cento nella massa in espansione degli Aventiniani.