Sport.quotidiano.net - Napoli-Juventus, Conte: "Sono imbattuti, ma prima o poi perdono tutti"

, 23 gennaio 2025 - La partita a queste latitudini non è mai come le altre e, quasi a volerlo rimarcare, Antoniocambia la routine ormai consolidata delle ultime settimane e, in barba a qualsiasi scaramanzia, torna a parlare a due giorni dal match. E che match: sabato 25 gennaio alle 18 al Maradona si presenterà unaancora imbattuta in campionato ma comunque già molto distante in classifica e che, in caso di sconfitta, uscirebbe definitivamente dai giochi scudetto. Dalla Juve alla Juve In realtà, già oggi la forbice tra le due squadre (13 punti) è così ampia da sembrare una sentenza per i bianconeri, una doppia tonalità di colore molto presente nel passato di unche apre la sua chiacchierata davanti a microfoni e taccuini proprio parlando dei bei tempi che furono, sia da giocatore che da allenatore.