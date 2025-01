Ilrestodelcarlino.it - Massacrato da tre rapinatori. Paura per un turista in centro

Unè stato aggredito e tramortito da tre sconosciuti che volevano rapinarlo, in via Altabella. E solo l’intervento provvidenziale dei carabinieri ha scongiurato che lo massacrassero. E ad assicurare alla giustizia almeno uno dei tre aggressori, un giovane tunisino di 19 anni. È successo nella notte tra lunedì e martedì, attorno alle 2.40. Il, un ventinovenne, ha raccontato di avere trascorso tranquillamente la serata in, e attorno alle 2.30 di essersi incamminato verso il suo albergo. A un tratto però si sarebbe accorto di essere seguito da tre sconosciuti. I quali, a un tratto, hanno iniziato apertamente a rincorrerlo per poi bloccarlo, spingerlo a terra sotto il portico e a quel punto riempirlo di botte, calci e pugni al viso, per riuscire a strappargli di dosso lo zaino che l’uomo portava con sé.