Il Manchester City non c' è più

La pioggia battente, il Parco dei Principi pieno in ogni ordine di posto, i canti incessanti delle curve, la rivalità tra due fondi sovrani, Qatar in casa e Arabia Saudita in trasferta, l’amicizia tra Guardiola e Luis Enrique, il bisogno di vincere per non rischiare di rimanere fuori dalla Champions League. C’era tutto affinché PSG-fosse una grande partita, ma per 45 minuti non era successo quasi niente.Le due squadre si erano limitate a fare del calcio una partita a scacchi, provando a contendersi il possesso e spendendo un sacco di energie in un palleggio tra lo sterile e l’irritante, il perfetto assist per chi sostiene che il gioco di posizione sia noioso e il possesso palla una farsa. A mettersi di traverso era stato anche il caso, con il bel gol di Hakimi nel recupero annullato per un fuorigioco molecolare.