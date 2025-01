Unlimitednews.it - GVM Care & Research promuove la Dieta Mediterranea in una docuserie

ROMA (ITALPRESS) – E’ stata presentata a Palazzo Montecitorio a Roma la nuovan Melodies”, un viaggio coinvolgente e immersivo nella storia della: attraverso la voce di medici specialisti, scienziati, chef stellati e imprenditori, la serie racconta tutta la passione e la sapienza che sono racchiuse dietro ai prodotti della nostra tradizione alimentare, amata e copiata in tutto il mondo. Gli specialisti di GVM, gruppo ospedaliero presente in 11 regioni con 29 strutture, saranno parte di questo viaggio e guideranno gli spettatori alla scoperta dei benefici dellaper il benessere psicofisico. Lasarà disponibile su Prime Video a partire da metà febbraio con le prime quattro puntate.“Crediamo molto nell’importanza di una sana ed equilibrata alimentazione basata sui principi della, intesa non solo come un insieme di alimenti sani ma come un modello di vita che racchiude la salvaguardia dell’ambiente unitamente al benessere umano abbinata a uno stile di vita sano e dinamico – spiega il Professore Giuseppe Speziale, vicepresidente di GVMe cardiochirurgo a Ospedale Santa Maria di Bari -.