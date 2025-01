Giorgia ‘La cura per me’ a Sanremo 2025 | Quella che sono e quella che vorrei essere

Leggi su Funweek.it

Nell’anno in cui Come Saprei spegne le sue prime trenta candeline e a due anni dalla precedente presenza in gara,torna al Festival dicon il brano Laper me. Una partecipazione che arriva sulla scia di una stagione fortunata nella musica ma anche al cinema e in tv, dove l’esperienza alla conduzione di X Factor ha confermato tutta la versatilità di Todrani sul palco. Ora, per continuare a surfare sull’onda giusta, le coste sanremesi promettono diquelle giuste, grazie a un brano nel quale l’artista esprime tutta la sua riconoscibilità affidandosi a due penne giovanissime come quelle di Blanco e Michelangelo.Non a caso le reazioni ai primi ascoltipiù che entusiaste (qui i nostri pareri). La stessaconferma: “ho apprezzato la vibrazione positiva che ho ricevuto in questi giorni, anche perché ho provatonegativa.