Lanazione.it - Cerimonia commemorativa al “Monumento ai Caduti Senza Croce” al Cimitero di Montevarchi

Arezzo, 23 gennaio 2025 –al “ai” presso ildinel “Giorno della Memoria” Si terrà lunedì 27 gennaio, alle ore 11.00, presso ildel capoluogo, la solennecon la deposizione di una corona di alloro al “ai” in occasione del “Giorno della Memoria”. Alla ricorrenza sarà presente il Sindaco Silvia Chiassai Martini insieme alle autorità civili, militari e religiose e alle Associazioni combattentistiche e d’Arma. Nel basamento del, realizzato nel 2005, anno in cui le Nazioni Unite istituirono la “Giornata internazionale di commemorazione in memoria delle vittime dell’Olocausto”, è collocata la terra proveniente dal campo di concentramento di Dachau, dalla foiba di Basovizza, dalle steppe della Russia, la sabbia di El Alamein, acqua del Piave e del mare.