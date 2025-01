Dailymilan.it - Calciomercato Milan, il Galatasaray si ritira dalla corsa a Emerson Royal. Ora chi fa posto a Walker?

Leggi su Dailymilan.it

Si muove ildelcon l’arrivo di Kylema anche con ilche si.Kyleè arrivato ao e domenica all’ora di pranzo contro il Parma farà il suo esordio davanti al pubblico di San Siro. È quasi certo. Giocherà a destra. Aldie di Davide Calabria.Ma chi sarà a farglinelle liste invece? Non più(che ha subito una lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro e sarà costretto a rimanere fuori tre mesi). L’ex Tottenham resterà ancora ao, aello, con la maglia rossonera indosso.Ilsi è fatto avanti per primo. Poi il Fulham. Entrambe lo volevano e il suo agente, fino a qualche ora fa, era ao per capire le possibili cifre dell’operazione.