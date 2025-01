Lanazione.it - Bel bottino per Cerchi. Fa razzia di medaglie

Leggi su Lanazione.it

Learrivano tutte da Maurizio, ma anche gli altri 8 atleti della Pro Italia si mettono in evidenza alle finali nazionali Silver Winter Edition di ginnastica artistica. Nella categoria LA/A1 Gabriele Giunti si posiziona 12°, con una buona prova, attenta e piuttosto precisa, per un ginnasta sempre in continua evoluzione; Andrea Tinnirello arriva 16°, al primo anno di attività agonistica, mettendo in bella evidenza il suo talento e scalando le classifiche, di gara in gara. Tommaso Sodero all’esordio in campo nazionale, è autore di una prova lineare e ben controllata, si classifica al 31° posto. Matteo Berluti e Matteo Baldi, che si stanno allenando con molta attenzione, per affinare le loro qualità fisiche e tecniche, si posizionano poco dopo, rispettivamente 32° e 33°. In LA A2 grande gara di Christian Massaro, che si guadagna la 5ª posizione con grande consapevolezza e a pochi decimi dal podio.