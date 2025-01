Oasport.it - Scandicci-Bielsko Biala oggi in tv, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

Avversaria polacca, domani, per la Savino del Beneche ospita la formazione del Bks Bostik ZGO. Partita che non ha grande significato per le toscane, già qualificate due settimane per i quarti. La formazione di Gaspari, per. Ha una buona occasione per riscattare la brutta prestazione offerta sabato scorso contro Conegliano in campionato. Partita al di sotto delle aspettative, nella quale la Savino del Bene ha alzato bandiera bianca molto presto, rendendo la sfida una sorta di monologo della capolista.Gaspari potrebbe anche affidarsi al turn over visto che la partita non riveste particolare significato dal punto di vista della classifica ma non è escluso che, proprio per rimettere in carreggiata la squadra dopo la sbandata di sabato scorso, l’allenatore toscano si affidi alle giocatrici titolari.