Quotidiano.net - Pesce scorpione specie aliena invasiva in Sicilia, il sub: “Quelle fotografie a Taormina, a 18 metri di profondità”

(messina), 22 gennaio 2025 – Ha visto e fotografato unnelle acque di, in, il 31 dicembre 2024, con l’ultima immersione dell’anno. L’istruttore subacqueo Pierangelo Catania si trovava per l’esattezza nelle acque di Mazzarò. Racconta al telefono con Quotidiano.net: “Faccio immersione in quella zona dal 2010, non mi era mai capitato di vederlo. Cosa che invece era successa a colleghi che me lo avevano raccontato”. Quello che colpisce: l’incontro in pieno in inverno. “Quel giorno la temperatura era alta, c’erano 18 gradi – spiega Catania -. Ho riguardato le foto dei pesciche avevo incontrato nei Caraibi, nelle Filippine, in giro per il mondo. Questo ha un colore un po’ diverso. ma non ho dubbi che sia la stessa, basta guardare la foto”.