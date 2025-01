Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO SPARTA PRAGA-INTER 0-1: Sommer blinda la vittoria, Thuram si accende tardi

Voti, top e flop della sfida andata in scena all’Epet Arena e valevole per la penultima giornata della fase a girone unico di Champions Leagueil risultato (LaPresse) – Calciomercato.itVindahl 6Vitik 6,5Panak 6,5Sorensen 6FLOP Wiesner 5,5 – Poco coraggio contro un Dimarco non spumeggiante. Dal 79? Suchomel s.v.Sadlek 6,5Kairinen 6,5Rynes 5,5 / Dal 69? Zeleny 5,5TOP Laci 7 – Nella ripresa si prende la squadra sulle spalle e suona la carica.TOP Birmancevic 7 – Il più pericoloso dello. Sfortunato nel trovarein serata. / Dal 74? Haraslin s.v.FLOP Olatunji 5,5 – Parte bene, poi si spegne. Si vede poco proprio nel secondo tempo giocato alla grande dai cechi. / Dal 79? Krasniqi s.v.All.Friis 6TOP7 – Tiene in cassaforte il risultato con due parate importanti, la prima su Olatunji e la seconda su Birmancevic.