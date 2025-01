Metropolitanmagazine.it - Mila Kunis abbandona i suoi signature brown hair e passa al cherry cola

ha deciso di iniziare il 2025 con un drastico cambio di stile che ha già catturato l’attenzione di fan e media. L’attrice, celebre per il suo ruolo in Black Swan e per la sua chioma castano scuro, ha sfoggiato una nuova tonalità di capelli che strizza l’occhio alle tendenze più in voga tra le star: il rosso ciliegia.sorprende tutti con un nuovo look: capelli color “” per un 2025 all’insegna del cambiamento, nota per icapelli castano scuro con riga centrale, ha raramenteto la sua immagine classica. Però con l’arrivo del nuovo anno, l’attrice ha deciso di rinnovarsi. Avvistata lo scorso 18 gennaio durante una passeggiata post-spa con il marito Ashton Kutcher,ha mostrato con orgoglio la sua nuova chioma “”.Questa tonalità partire, che messfumature di cannella, rame e auburn, dona un effetto caldo e luminoso, in contrasto con i toni freddi del suo classico castano.