Oasport.it - LIVE Sonego-Shelton 4-6 5-7 6-4 6-7, Australian Open 2025 in DIRETTA: si chiude lo straordinario torneo del torinese

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABENb. LORENZO6-4 7-5 4-6 7-6 (4). Con l’ennesima bordata con il dritto inside out il tennista di Atlantaun bellissimo quarto di finale ed attende ora uno tra Jannik Sinner e l’o Alex De Minaur.esce di scena a testa altissima.FINISCE QUI6-4. Non passa la risposta di dritto di. Due match point.5-4. Timido attacco di, che non controlla il passante dell’avversario.4-4 Il tennista di Atlanta rischia di farsi male nel tentativo di recuperare sui colpi precisissimi dell’azzurro.4-3. Servizio e dritto a segno per l’americano.3-3 Rovescio incrociato, dritto e smash! Forza!3-2. Altro gratuito del piemontese, stavolta con il dritto.2-2 NOOO! Non passa la timida volèe di dritto del