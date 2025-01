Sport.quotidiano.net - Il giocatore da proteggere e rilanciare. Pericolo impazienza. Il "soldato» Pietro e l’ombra di Hancko

Quell’incertezza, seppur in corresponsabilità con Adli, costata cara domenica scorsa con il Torino. E poi quell’errore in area col Napoli pagato col gol di McTominay e, più in generale, l’impressione di avere perso nelle ultime gare quella sicurezza sfrontata con la quale aveva demolito attaccanti ben più esperti di lui. Non è un periodo radioso perComuzzo, detto ilper via di quei capelli corti stile naia e per la sua affidabilità dimostrata in campo fino a qualche tempo fa. Anche lunedì, nel dopo gara col Toro, sono stati in tanti ad assegnargli il voto più basso in pagella. Una bagno gelido di realtà dopo un inizio di campionato caldo come un bagno turco. Ma alzare troppo il livello della critica su di lui, puntargli addosso il raggio debilitante dello scetticismo sarebbe un errore.