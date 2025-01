Anteprima24.it - Ieri in Campania: emergenza ladri nel Sannio, arrestati dai Carabinieri. De Luca show in Alta Irpinia

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, martedì 21 gennaio 2025. Avellino – “In questi anni abbiamo sottratto alla marginalità le aree interne come l’: anche per questa ragione dico che il lavoro enorme che abbiamo prodotto non deve essere interrotto e deve continuare”. È ‘unico accenno che indirettamente il presidente della, Vincenzo De, concede ai cronisti che lo interrogano sul terzo mandato, a margine del suo incontro con sindaci e amministratori dell‘svoltosi stamattina a Sant’Angelo dei Lombardi. (LEGGI QUI) Benevento – E’ ancoranel territorio di Solopaca. Un problema che è esploso negli ultimi giorni con la visita dei malviventi in qualsiasi momento della giornata. Una situazione che ha scatenato anche tanta paura nei residenti del piccolo centro della Valle Telesina e ha portato alla riunione in Comune con le Forze dell’Ordine.