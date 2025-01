Linkiesta.it - I nazisti dell’Illinois hanno vinto le elezioni e sono qui per restare

Leggi su Linkiesta.it

Sinceramente non riesco ad appassionarmi al dibattito sulla natura del gesto fatto da Elon Musk nel giorno dell’insediamento di Donald Trump. Ho visto che qualcuno ha scomodato addirittura degli storici per certificarlo come un perfetto saluto nazista, mentre altrisottolineato le parole che lo accompagnavano, «il mio cuore è con voi», a corroborare l’idea che l’intenzione fosse ben diversa: non un inquietante omaggio a Hitler, ma una grande cuoricinata alla folla, in cui peraltro di sicuro non mancavano idella prima ora. E se mancavano era solo perché ancora ristretti nelle patrie galere, da cui Trump li ha prontamente fatti uscire, come primo atto della sua presidenza, graziando tutti i responsabili dell’assalto a Capitol Hill condannati dai tribunali.Un atto che dovrebbe chiudere qualunque discussione sulla natura di Trump, della sua amministrazione e dei suoi sostenitori, indipendentemente da qualsiasi altro loro gesto, saluto, meme o dichiarazione.