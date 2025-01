Biccy.it - Gabbani senza freni: frecciatine ad altri big di Sanremo

Quando il Festival disi avvicina i big in gara danno vita ad un poco credibile clima di ‘volemose bene’, addirittura Tony Effe ha spento qualsiasi polemica (è la cumbia della noia, total!) su possibili catfight con Fedez. Questo mood stucchevole però è stato spezzato dalle dichiarazioni di un coraggiosissimo Francesco, che armato di arco e frecce su Il Messaggero ha lanciato dellenemmeno troppo velate. Il cantante di Spazio Tempo ha dichiarato che in questa edizione del Festival la gara si è spostata più sul personaggio che sulla gara tra brani. Non solo,ha anche detto la sua sull’uso dell’autotone e anche in questo caso si è lasciato sfuggire delle shade deliziose.“Quest’anno torno all’Aristonla tensione della competizione. La gara si è spostata più sul personaggio che sulla canzone.