Quotidiano.net - Da un milione a… 29 euro sul conto. Reunion con Fiorello? Impossibile

Marco Baldini ha condiviso fra le pagine del Corriere la sua carriera, gli alti e bassi, le cadute e le risalite: una confessione lunga e sofferta, in cui ha menzionato il periodo difficile in cui versa e gli errori del passato. Dal 2001 al 2008 il pubblico italiano si affeziona alla voce di Marco Baldini sulle frequenze di Rai Radio 2, per la quale Baldini conduce conil programma Viva Radio 2, ispirato al precedente format di successo Viva Radio Deejay per la regia di Nicola Savino. Coppia affiatata, Marco Baldini eper anni hanno solcato le onde del successo con la loro ironia e la verve capace di conquistare il pubblico. Marco Baldini nasce a Firenze nel 1959. Celebre come conduttore radiofonico e personaggio televisivo di spicco, inizia a lavorare in radio a 21 anni, nella sua Toscana, per arrivare a Radio Deejay nel 1987.