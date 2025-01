Baroni | Real Sociedad squadra solida Lazio attenta al mercato

Leggi su .com

(Adnkronos) – “Queste non sono partite in cui occorre motivare i giocatori ma sono sfide bellissime di livello internazionale. Laè unaimportante, che ha compattezza, solidità e che ha la seconda miglior difesa dei cinque migliori campionati europei e questo la dice lunga sulle difficoltà che incontreremo domani, però sappiamo l’importanza della partita, una gara per noi fondamentale che affronteremo nel migliore dei modi”. Lo ha detto il tecnico dellaMarco, all’emittente turca Trt Spor, alla vigilia della sfida di Europa League con laall’Olimpico. “Ultima gara in casa della fase a campionato di Europa League? Il nostro pubblico è straordinario, noi torniamo a fare una gara in casa e contiamo molto sul loro sostegno, ma ladeve suonare la carica e dare quella emotività e partecipazione che ci ha sempre contraddistinto in questa prima parte e non dovrà mancare domani”, ha proseguitoche sulnon si sbilancia.